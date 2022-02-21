"Смешно звучит": Резников заявил, что 9 тыс. находящихся в Беларуси военных РФ недостаточно для нападения на Киев

В Беларуси находятся 9 тыс. представителей Вооруженных сил РФ, плюс техника и оборудование, но этого контингента недостаточно для нападения на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге в Киеве.

"По нашим данным, там 9 тыс. представителей вооруженных сил РФ, плюс техника, оборудование, в том числе вооружение и т.д. Но я хочу сказать, что такого контингента для тех, кто рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, извините, это мне смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию такого вроде бы окружения - да, это работает. Поэтому начались учения в Приднестровье - чтобы мы с вами напряглись, отвлекали наш с вами ресурс, расфокус чтобы случился", - сказал Резников.

Он также сообщил о планах провести в понедельник телефонный разговор с министром обороны Беларуси.

Также читайте: Россия развернула 75% вооруженных сил против Украины, - разведка США

"Мы с ним договорились о прямых взаимодействиях. Я ему написал вчера письмо, и через наш атташат, через атташе Республики Беларусь в Украине попросил сообщить о том, что я прошу организовать телефонный разговор сегодня для того, чтобы задать ему прямые вопросы: а что происходит? Они официально сообщили о принятии решения о продолжении этих учений, поэтому формально будет сказано: "Обучение не завершено, поэтому российские войска там остаются", - отметил Резников.