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ЕС завершил работу над санкциями против России. Мы готовы, - Боррель

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ЕС завершил работу над санкциями против России. Мы готовы, - Боррель
В Евросоюзе завершили работу над санкциями против России в случае ее вторжения в Украину.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно санкций… По сути, работа завершена. Мы готовы… Я созову внеочередное заседание Совета министров иностранных дел и представлю санкции в соответствующий момент. Когда наступит момент, я созову экстренное заседание, поскольку санкции – это компетенция Совета ЕС", – сказал Боррель в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Он подчеркнул, что ЕС работает над тем, чтобы такой момент не наступил.

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Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает любые дипломатические инструменты и меры в любом формате, чтобы сесть за стол переговоров и пытаться избежать войны.

Топ комментарии

  • A San
    Все готово на 22.2.22
    И вторжение и санкции.
  • Александр Александров 7fa1b22d
    Ну о#@еть теперь. А когда на нас бомбы посыпятся, это как то поможет? раненых излечит? погибших воскресит? здания отстроит?
    Как минимум хочу слышать что в случае вторжения будет гарантированное отключение россии от свифта и блокировки счетов приближенных к фюреру олигархов. Все остальное комариные укусы для российского фюрера.
  • Lopik Kocur
    Без свіфта і повного ембарго на торгівлю всім (в першу чергу енергоресурсами) це будуть не санкції , а чергове бла-бла-бла. Якщо Путіну і далі будуть йти гроші на війну від Європи і Китаю, то з нашої сторони це буде беззмістовна боротьба з гідрою. В даний момент ми більше під санкціями ніж РФ - від нас виводять кошти, у нас відміняють авіарейси і відрізають від коммунікацій. Європа повинна зрозуміти ,якщо вони здадуть нас знову ,як вже здали в 2014, як здали Чечню в 1999 році то всі ,кого вони здали, почнуть працювати вже проти них (про Кадирова вони не в курсі як все було?)
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