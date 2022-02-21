Вероятность наступления РФ со всех сторон на Украину существует, но она меньше, чем вероятность наступления на Донбассе, - Бутусов

Донбасс для России – это зона, где РФ хотела бы изменить тактическую обстановку.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем видео.

"Я не думаю, что для России политически выгодно и возможно с военной точки зрения большое вторжение в Украину. ... В настоящее время численность российских батальонно-тактических групп вокруг Украины не превышает в первом эшелоне 65 БТГр. В целом Россия сосредоточила, по разным данным, 90 БТГр. Это примерно до 90 тыс. военнослужащих. Но политические цели Россия сможет достичь исключительно благодаря военной наземной операции", - пояснил журналист.

По словам Бутусова, в наземном бою будет преимущество у того, кто сможет обеспечить пополнение резервами, качественную мобилизацию и современное оружие.

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"Украина получает современное оружие от НАТО еще до начала активных боевых действий. НАТО тем самым показывает, что количество оружия будет увеличиваться и после начала войны. Это уже не говоря о санкциях. Поэтому я считаю, что вероятность наземного наступления со всех сторон на Украину существует, угроза реальна. Но вероятность такого наступления меньше, чем вероятность наступления на Донбассе. Донбасс для России – это зона, где РФ хотела бы изменить тактическую обстановку", - отметил главный редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов подчеркнул, что для России на Донбассе война нужна не только из политических соображений, но и из соображений того, что украинские войска очень сильно подошли к оккупированным Донецку и Горловке.

"Они охватили эти города с нескольких сторон. И для россиян это постоянная опасность, которая над ними висит. Здесь есть интерес", - добавил журналист.