В ФСБ РФ заявили, что якобы выпущенный из Украины снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области. ВИДЕО

ФСБ РФ сообщила о попадании снаряда в пограничный пункт на границе с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сообщили в российском ведомстве.

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"В 9.50 утра выпущенным с Украины снарядом полностью разрушен российский пограничный пункт в Ростовской области в 150 метрах от границы, пострадавших нет".

Отметим, что последние дни росСМИ распространяют информацию, что на территории России уже было несколько случаев разрыва прилетевших снарядов со стороны украинской границы, которая временно находится под контролем "Л/ДНР".

Так, по их информации, 19 февраля два реактивных снаряда упали на территории Тарасовского района Ростовской области. Это произошло на расстоянии около 300 метров от станицы Митякинская, снаряды не сдетонировали. Жертв и пострадавших не было.

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