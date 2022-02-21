Украина не может вести военные действия против своих граждан в ОРДЛО, - Данилов

Россия провоцирует Украину на активные военные действия, однако ВСУ не будут вести военные действия против части украинского населения на оккупированном Донбассе.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Наши военные могут отвечать только в случае угрозы жизни нашим военным. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они (Россия. – Ред.) могут фантазировать сколько угодно – мы к этому готовы, и к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не получатся", - подчеркнул он.

По словам Данилова, задача - мирным путем вернуть те территории, которые на сегодняшний день оккупированы РФ.

"Мы не можем вести военные действия против части нашего населения. Мы приветствуем, чтобы по дипломатическому пути решились все вопросы", - подытожил он.

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