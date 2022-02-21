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Данилов о возможном саммите Байдена и Путина: Вопросы Украины без нас никто не может решать

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Данилов о возможном саммите Байдена и Путина: Вопросы Украины без нас никто не может решать
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность саммита президентов РФ и США.

Об этом Данилов заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Если Путин будет встречаться с Байденом... Они могут встретиться, если там будет решаться вопрос нашей страны, без нас наши вопросы никто не может решать. Только при нашем участии. Мы являемся непосредственными участниками этого процесса, это касается нашей страны, наших граждан и нашего будущего", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Наша позиция и позиция президента четкая и понятная, он ее озвучил 19 февраля. Мы отличаемся от многих, потому что ничего не держим в кармане, а все кладем на стол", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Василий Котов 8faa7ae9
    Та вашим зеленим придуркам ніхто не довіряє- ви очільника САП вибрали, чи так і далі блокуєте скоти.
  • Ustym Karmaliuk
    Данілов, ти ідіот?
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Суворий чувак, сказав як відрізав.
    З Зеленським поговорять до зустрічі та після зустрічі. Зараз Байден (тимчасово) замість президента України
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