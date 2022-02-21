Генконсульство РФ в Одессе приостановило запись на прием

Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе приостановило запись на прием в связи с оптимизацией штата, обусловленной действиями Запада.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом говорится в сообщении дипломатического представительства, размещенном на его сайте.

"В связи с оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленного аналогичными действиями ряда западных страны, запись по новым заявкам на прием приостанавливается до размещения отдельного объявления", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что прием уже записавшихся посетителей будет осуществляться.

Аналогичное сообщение размещено и на сайте Генерального консульства РФ в Харькове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ оптимизирует штаты представительств в Украине из-за опасений провокаций, - Захарова

Ранее стало известно, что российская сторона решила снизить численность работников в дипмиссиях в Украине. 12 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на Западе, вероятно, "знают о каких-то готовящихся в Украине силовых акциях, которые способны существенно усложнить ситуацию в сфере безопасности".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о возможных провокациях со стороны западных стран. В конце января он заявил, что РФ подумает о мерах предосторожности относительно своих дипломатов в Украине.