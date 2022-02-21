Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай. ФОТОрепортаж

Поселок Врубовка и город Счастье (Луганская область) находятся под обстрелами со стороны войск РФ, повреждена инфраструктура, доступа к восстановлению пока нет.

Об этом глава облгосадминистрации (ОГА) Сергей Гайдай сообщил в своем фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Врубовка и Счастье под огнем. Люди без коммуникаций. Врубовка без электричества и газа. Люди находятся в бомбоубежищах. Повреждены жилые дома. Поврежден газопровод - 200 потребителей без газоснабжения. Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают. Счастье без воды, тепла и света", - написал Гайдай.

Он также сообщил, что российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор и в районе РЭС. В этой связи рабочие Луганского энергетического объединения покинули свои рабочие места.

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"Разбитый коллектор теплосети в районе КПП ТЭС. Теплообеспечение прекращено. Перебита линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения. Информация будет дополняться", - проинформировал глава ОГА.





























У свою чергу пресслужба Луганського енергетичного об'єднання у фейсбук повідомила, що станом на 12:00 пошкоджено чотири лінії електропостачання ПЛ-110 КВ унаслідок інтенсивних обстрілів.

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"Повністю знеструмлені м. Щастя, с.Передільське, с. Старий Айдар, с. Кряківка, с. Трьохізбенка, смт Райгородка. Схема видачі потужності ЛуТЕС зазнала великих пошкоджень, видається потужність тільки по одній лінії 120 кВ. Значно знижена надійність електропостачання північної частини Луганської області! Для відновлювальних робіт немає безпечного доступу", - зазначено в повідомленні.