22 февраля на домены .ua планируют совершить кибератаки, - Госспецсвязи
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Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA на своем сайте опубликовала предупреждение о возможных кибератаках на веб-ресурсы, размещаемые в зоне .ua.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.
Их злоумышленники планируют совершить 22 февраля.
"Просим внимательно ознакомиться и принять необходимые меры по дополнительной защите ресурсов и сетей", - говорится в сообщении.
Госспецсвязи обращается ко всем: в случае любых киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий в отношении информационно-коммуникационных систем информировать правительственную команду реагирования на чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA.