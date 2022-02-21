Кабмин готовит ослабление карантинных мер на весенне-летний период, - Шмыгаль
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания.
Впервые за последние четыре недели количество новых случаев коронавируса составило менее 200 тысяч в неделю. Также в Минздраве отметили уменьшение количества госпитализаций. За минувшую неделю в больницы попали 20 тысяч пациентов, что на 4 тысячи меньше, чем неделей ранее.
Шмыгаль дал задачу Минздраву проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и рекомендаций стран Европейского Союза. И, при необходимости, внести изменения в требования, которые будут действовать после 31 марта в "оранжевых" и "зеленых" зонах с учетом весенне-летнего периода.
"Низка европейских стран уже ослабляет карантинные меры для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", - отметил глава правительства.