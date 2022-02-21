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"Вы будете прокляты поколениями!": Конгресс интеллигенции РФ обнародовал открытое письмо разжигателям войны

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"Вы будете прокляты поколениями!": Конгресс интеллигенции РФ обнародовал открытое письмо разжигателям войны
Российский Конгресс интеллигенции (сообщество деятелей культуры и искусства, ученых и правозащитников) обнародовал коллективное обращение с протестом против вторжения России в Украину. В письме, которое уже подписали более 130 человек, говорится об исторической ответственности властей РФ за разжигание "большой войны с Украиной".

Как информирует Цензор.НЕТ, текст опубликован на сайте принадлежащей "Газпрому" радиостанции "Эхо Москвы".

"В течение последних недель главной темой оставалась война. О категорическом неприятии войны, об ее гибельности для страны публично высказывались самые разные люди в России. От интеллигенции до отставных генерал-полковников и экспертов Валдайского форума.

Разными голосами звучала одна эмоция – ужас от самой мысли о возможности нового витка войны между Россией и Украиной. Ужас, вызванный пониманием того, что это может произойти на самом деле.

Несмотря на страшную цену, которую, несомненно, заплатят за эту войну и Украина, и Россия, руководство РФ продолжает свою гибельную политику, как минимум, не сокращая, а как максимум – наращивая концентрацию войск на границах с Украиной", - говорится в обращении.

При этом указывается, что "официальная риторика России позволяет предположить, что для начала вторжения в любой момент может быть сфабрикован предлог, вплоть до использования прямых провокаций, как это было сделано Гитлером перед вторжением в Польшу в 1939 году. В этом случае Украина так или иначе будет обвинена в агрессии, а действия России будут представлены как вынужденный ответ на эту агрессию во имя защиты своей страны и мирных граждан.

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"Но Историю не обманешь. Поджог Рейхстага был разоблачен. Начнется война или нет, на сегодняшний день зависит только от решений и действий политического руководства России.

И если вспыхнет большая война, вы, ее поджигатели, будете названы поименно. Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим. А кто-то из вас доживет и до трибунала в вашу честь. Тех же, кто выступает против войны, не смогут разделить ни идеологические разногласия, ни полицейские дубинки", - подчеркивают авторы обращения.

Отмечается также, что Конгресс интеллигенции продолжает сбор подписей.

Публикуем полный список подписантов:

  1. Лев Пономарев, правозащитник
  2. Леонид Гозман, политик
  3. Валерий Борщев, правозащитник
  4. Светлана Ганнушкина, правозащитник
  5. Дмитрий Быков, писатель
  6. Лия Ахеджакова, актриса, народная артистка РФ,
  7. Гарри Бардин, режиссер
  8. Андрей Смирнов, режиссер
  9. Наталья Фатеева, актриса, народная артистка РСФСР
  10. Андрей Макаревич, музыкант
  11. Алина Витухновская, политик, писатель
  12. Вероника Долина, поэт
  13. Амнуэль Григорий, кинорежиссёр, продюсер, политик, публицист
  14. Борис Вишневский, политик, депутат ЗАКСа СПб, зампред партии "ЯБЛОКО"
  15. Лев Шлосберг, политик, член Федерального политкомитета партии "Яблоко"
  16. Лев Гудков, социолог
  17. Ксения Ларина, журналист
  18. Алексей Цветков, поэт
  19. Андрей Пионтковский, политолог, публицист
  20. Николай Розанов, член-корреспондент РАН
  21. Александр Зорин, Поэт. Член СП с 1979 г.
  22. Нина Катерли, писатель
  23. Борис Соколов, историк, писатель
  24. Татьяна Вольтская, Поэт, журналист
  25. Евгений Савостьянов, пенсионер
  26. Андрей Нечаев, профессор, председатель партии "Гражданская инициатива"
  27. Михаил Шнейдер, заместитель Председателя Партии народной свободы (ПАРНАС)
  28. Илья Гинзбург, профессор, научный сотрудник
  29. Астраханцева Светлана Николаевна, правозащитник
  30. Игорь Чубайс, историк,
  31. Александр Заславский, рок-музыкант
  32. Андрей Збарский, редактор,
  33. Елена Фанайлова, поэт, журналист
  34. Александр Белавин, физик
  35. Ольга Варшавер, переводчик
  36. Яков Фельдман, учитель
  37. Виктор Юнак, писатель, журналист, к. ф. н.
  38. Наталья Скороход, профессор РГИСИ
  39. Елена Караваева, пенсионер
  40. Александр Мусин, доктор исторических наук, археолог
  41. Марина Бородицкая, Писатель
  42. Александр Давыдов, Писатель
  43. Анна Ожиганова, старший научный сотрудник ИЭА РАН
  44. Виталий Диксон, писатель
  45. Валерия Приходкина, правозащитник
  46. Оболонский Александр, доктор наук
  47. Александр Нежный, Писатель
  48. Алексей Васильев, Преподаватель, исследователь
  49. Демин Александр Алексеевич, правозащитник
  50. Наталья Тумашкова, Психолог/психодраматерапевт
  51. Владимир Залищак , Депутат
  52. Сергей Митрофанов, публицист
  53. Игорь Карлинский, член Правозащитного Совета Санкт-Петербурга
  54. Виктор Юкнечев, Журналист
  55. Виктор Николаев, Режиссёр-педагог
  56. Елена Эфрос, гражданский активист
  57. Алексей Курсиш, Председатель Профсоюза "СОЛИДАРНОСТЬ"
  58. Татьяна Дорутина, Правозащитница
  59. Мария Дмитриева, Учёный, к.т.н.
  60. Наталья Мавлевич, переводчик, член Гильдии Мастера литературного перевода
  61. Юлия Гусева, переводчик
  62. Алина Гладышева, Психолог, историк
  63. Татьяна Макарова, Искусствовед. Пенсионер
  64. Борис Ротенштейн, режиссер
  65. Владимир Гришкевич, Пенсионер
  66. Мария Кулланда, историк
  67. Дарья Зуева, Психолог
  68. Ирина Глушкова, д.и.н., востоковед
  69. Юрий Гиммельфарб, независимый журналист
  70. Елена Фанайлова, поэт, журналист
  71. Людмила Евдокимова, филолог
  72. Сарыгин Юрий Николаевич, пенсионер
  73. Ефим Хазанов, академик РАН
  74. Нина Дымшиц, киновед
  75. Карина Сухорукова, научный работник
  76. Сергей Дмитриев, китаист, преподаватель
  77. Олег Мотков, преподаватель вуза
  78. Шелике Георгий, Переводчик
  79. Константин Азадовский, филолог
  80. Александр Гурьянов, историк
  81. Витольд Абанькин, бывший политзаключенный,правозащитник
  82. Ирина Крайнева, Историк
  83. Владимир Шавловский, пенсионер
  84. Михаил Лаврёнов, писатель
  85. Станислав Станских, конституционалист
  86. Валентин Скворцов, Профессор МГУ
  87. Nadege Kouleikina, assistant sociale
  88. Татьяна Бонч, Осмоловская, Филолог, писатель
  89. Наталья Пахсарьян, профессор МГУ
  90. Марина Татаринова, музыкант
  91. Татьяна Янкелевич Боннэр, Правозащитник
  92. Елена Букварева, Доктор биологических наук, Москва
  93. Олег Еланчик, гражданин
  94. Константин Исааков, тревел-журналист
  95. Елена Селезнева, врач, член саратовского отделения общества "Мемориал"
  96. Николай Прокудин, писатель
  97. Валерий Отставных, режиссер-документалист, журналист, религиовед
  98. Сергей Кривенко, правозащитник
  99. Елена Мовчан, Переводчик
  100. Валерий Мастюк, историк
  101. Алексей Благовидов, Эксперт по сохранению биологического разнообразия, к.б.н.
  102. Тимофей Соловьёв, Поэт
  103. Валерий Дымшиц, переводчик
  104. Юрий Вешнинский, кандидат культурологии
  105. Анатолий Вершик, математик, член европейской академии.
  106. Вадим Громов, учёный
  107. Юрий Кузнецов, Музыкант, педагог
  108. Валентин Михайлов, депутат 1 Думы, доктор ист.наук
  109. Андрей Анзимиров , писатель и правозащитник
  110. Владимир Дворкин , Phd
  111. Мининков Николай, историк
  112. Катя-Анна Тагути, Художник, член МОСХа
  113. Абаренков Василий Игоревич, Программист
  114. Романенко Татьяна Гаврииловна, журналист
  115. Никита Соколов, историк
  116. Лариса Фефилова, юрист
  117. Гульнара Юнусова, переводчик, сотрудник благотворительного фонда
  118. Сергей Луценко, супервайзер анимации
  119. Михаил Лашкевич, физик, научный сотрудник ИТФ РАН
  120. Ivanov Maxim, entrepreneur
  121. Елена Мариничева, переводчик
  122. Евгений. Асс, архитектор
  123. Марина Ефремова, библиограф
  124. Степан Сидоров, Сценотехник-конструктор
  125. Любарова Айна Борисовна, Преподаватель, переводчик.
  126. Ирина Ситкова, режиссер
  127. Михаил Ривес, преподаватель
  128. Игорь Пущин, к.б.н., ст.н.с. ННЦМБ ДВО РАН
  129. Михаил Фейгельман, Профессор физики
  130. Меркулов Дмитрий, Инженер
  131. Марина Климова, театральный художник, дизайнер
  132. Владимир Кирсанов, пенсионер, научный сотрудник
  133. Егдже Велкаяйев, фрилансер, литератор
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Топ комментарии

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "який вже підписали понад 130 людей"

    Небагато на РФ людей лишилося...
  • Ла-ла-ла-ла
    https://www.youtube.com/watch?v=DJY_OC-2UW0


    Немцов: Путина будут ненавидеть, как Гитлера
  • ruscrasher King
    навесят на етих достойних людей ярлик "нацпредатель" или "5я колонна" и изведут. Так всегда било в Говняшке, стране подлецов и изуверов.
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