"Вы будете прокляты поколениями!": Конгресс интеллигенции РФ обнародовал открытое письмо разжигателям войны

Российский Конгресс интеллигенции (сообщество деятелей культуры и искусства, ученых и правозащитников) обнародовал коллективное обращение с протестом против вторжения России в Украину. В письме, которое уже подписали более 130 человек, говорится об исторической ответственности властей РФ за разжигание "большой войны с Украиной".

Как информирует Цензор.НЕТ, текст опубликован на сайте принадлежащей "Газпрому" радиостанции "Эхо Москвы".

"В течение последних недель главной темой оставалась война. О категорическом неприятии войны, об ее гибельности для страны публично высказывались самые разные люди в России. От интеллигенции до отставных генерал-полковников и экспертов Валдайского форума.

Разными голосами звучала одна эмоция – ужас от самой мысли о возможности нового витка войны между Россией и Украиной. Ужас, вызванный пониманием того, что это может произойти на самом деле.

Несмотря на страшную цену, которую, несомненно, заплатят за эту войну и Украина, и Россия, руководство РФ продолжает свою гибельную политику, как минимум, не сокращая, а как максимум – наращивая концентрацию войск на границах с Украиной", - говорится в обращении.

При этом указывается, что "официальная риторика России позволяет предположить, что для начала вторжения в любой момент может быть сфабрикован предлог, вплоть до использования прямых провокаций, как это было сделано Гитлером перед вторжением в Польшу в 1939 году. В этом случае Украина так или иначе будет обвинена в агрессии, а действия России будут представлены как вынужденный ответ на эту агрессию во имя защиты своей страны и мирных граждан.

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"Но Историю не обманешь. Поджог Рейхстага был разоблачен. Начнется война или нет, на сегодняшний день зависит только от решений и действий политического руководства России.

И если вспыхнет большая война, вы, ее поджигатели, будете названы поименно. Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим. А кто-то из вас доживет и до трибунала в вашу честь. Тех же, кто выступает против войны, не смогут разделить ни идеологические разногласия, ни полицейские дубинки", - подчеркивают авторы обращения.

Отмечается также, что Конгресс интеллигенции продолжает сбор подписей.

Публикуем полный список подписантов: