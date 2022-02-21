"Вы будете прокляты поколениями!": Конгресс интеллигенции РФ обнародовал открытое письмо разжигателям войны
Как информирует Цензор.НЕТ, текст опубликован на сайте принадлежащей "Газпрому" радиостанции "Эхо Москвы".
"В течение последних недель главной темой оставалась война. О категорическом неприятии войны, об ее гибельности для страны публично высказывались самые разные люди в России. От интеллигенции до отставных генерал-полковников и экспертов Валдайского форума.
Разными голосами звучала одна эмоция – ужас от самой мысли о возможности нового витка войны между Россией и Украиной. Ужас, вызванный пониманием того, что это может произойти на самом деле.
Несмотря на страшную цену, которую, несомненно, заплатят за эту войну и Украина, и Россия, руководство РФ продолжает свою гибельную политику, как минимум, не сокращая, а как максимум – наращивая концентрацию войск на границах с Украиной", - говорится в обращении.
При этом указывается, что "официальная риторика России позволяет предположить, что для начала вторжения в любой момент может быть сфабрикован предлог, вплоть до использования прямых провокаций, как это было сделано Гитлером перед вторжением в Польшу в 1939 году. В этом случае Украина так или иначе будет обвинена в агрессии, а действия России будут представлены как вынужденный ответ на эту агрессию во имя защиты своей страны и мирных граждан.
"Но Историю не обманешь. Поджог Рейхстага был разоблачен. Начнется война или нет, на сегодняшний день зависит только от решений и действий политического руководства России.
И если вспыхнет большая война, вы, ее поджигатели, будете названы поименно. Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим. А кто-то из вас доживет и до трибунала в вашу честь. Тех же, кто выступает против войны, не смогут разделить ни идеологические разногласия, ни полицейские дубинки", - подчеркивают авторы обращения.
Отмечается также, что Конгресс интеллигенции продолжает сбор подписей.
Публикуем полный список подписантов:
- Лев Пономарев, правозащитник
- Леонид Гозман, политик
- Валерий Борщев, правозащитник
- Светлана Ганнушкина, правозащитник
- Дмитрий Быков, писатель
- Лия Ахеджакова, актриса, народная артистка РФ,
- Гарри Бардин, режиссер
- Андрей Смирнов, режиссер
- Наталья Фатеева, актриса, народная артистка РСФСР
- Андрей Макаревич, музыкант
- Алина Витухновская, политик, писатель
- Вероника Долина, поэт
- Амнуэль Григорий, кинорежиссёр, продюсер, политик, публицист
- Борис Вишневский, политик, депутат ЗАКСа СПб, зампред партии "ЯБЛОКО"
- Лев Шлосберг, политик, член Федерального политкомитета партии "Яблоко"
- Лев Гудков, социолог
- Ксения Ларина, журналист
- Алексей Цветков, поэт
- Андрей Пионтковский, политолог, публицист
- Николай Розанов, член-корреспондент РАН
- Александр Зорин, Поэт. Член СП с 1979 г.
- Нина Катерли, писатель
- Борис Соколов, историк, писатель
- Татьяна Вольтская, Поэт, журналист
- Евгений Савостьянов, пенсионер
- Андрей Нечаев, профессор, председатель партии "Гражданская инициатива"
- Михаил Шнейдер, заместитель Председателя Партии народной свободы (ПАРНАС)
- Илья Гинзбург, профессор, научный сотрудник
- Астраханцева Светлана Николаевна, правозащитник
- Игорь Чубайс, историк,
- Александр Заславский, рок-музыкант
- Андрей Збарский, редактор,
- Елена Фанайлова, поэт, журналист
- Александр Белавин, физик
- Ольга Варшавер, переводчик
- Яков Фельдман, учитель
- Виктор Юнак, писатель, журналист, к. ф. н.
- Наталья Скороход, профессор РГИСИ
- Елена Караваева, пенсионер
- Александр Мусин, доктор исторических наук, археолог
- Марина Бородицкая, Писатель
- Александр Давыдов, Писатель
- Анна Ожиганова, старший научный сотрудник ИЭА РАН
- Виталий Диксон, писатель
- Валерия Приходкина, правозащитник
- Оболонский Александр, доктор наук
- Александр Нежный, Писатель
- Алексей Васильев, Преподаватель, исследователь
- Демин Александр Алексеевич, правозащитник
- Наталья Тумашкова, Психолог/психодраматерапевт
- Владимир Залищак , Депутат
- Сергей Митрофанов, публицист
- Игорь Карлинский, член Правозащитного Совета Санкт-Петербурга
- Виктор Юкнечев, Журналист
- Виктор Николаев, Режиссёр-педагог
- Елена Эфрос, гражданский активист
- Алексей Курсиш, Председатель Профсоюза "СОЛИДАРНОСТЬ"
- Татьяна Дорутина, Правозащитница
- Мария Дмитриева, Учёный, к.т.н.
- Наталья Мавлевич, переводчик, член Гильдии Мастера литературного перевода
- Юлия Гусева, переводчик
- Алина Гладышева, Психолог, историк
- Татьяна Макарова, Искусствовед. Пенсионер
- Борис Ротенштейн, режиссер
- Владимир Гришкевич, Пенсионер
- Мария Кулланда, историк
- Дарья Зуева, Психолог
- Ирина Глушкова, д.и.н., востоковед
- Юрий Гиммельфарб, независимый журналист
- Елена Фанайлова, поэт, журналист
- Людмила Евдокимова, филолог
- Сарыгин Юрий Николаевич, пенсионер
- Ефим Хазанов, академик РАН
- Нина Дымшиц, киновед
- Карина Сухорукова, научный работник
- Сергей Дмитриев, китаист, преподаватель
- Олег Мотков, преподаватель вуза
- Шелике Георгий, Переводчик
- Константин Азадовский, филолог
- Александр Гурьянов, историк
- Витольд Абанькин, бывший политзаключенный,правозащитник
- Ирина Крайнева, Историк
- Владимир Шавловский, пенсионер
- Михаил Лаврёнов, писатель
- Станислав Станских, конституционалист
- Валентин Скворцов, Профессор МГУ
- Nadege Kouleikina, assistant sociale
- Татьяна Бонч, Осмоловская, Филолог, писатель
- Наталья Пахсарьян, профессор МГУ
- Марина Татаринова, музыкант
- Татьяна Янкелевич Боннэр, Правозащитник
- Елена Букварева, Доктор биологических наук, Москва
- Олег Еланчик, гражданин
- Константин Исааков, тревел-журналист
- Елена Селезнева, врач, член саратовского отделения общества "Мемориал"
- Николай Прокудин, писатель
- Валерий Отставных, режиссер-документалист, журналист, религиовед
- Сергей Кривенко, правозащитник
- Елена Мовчан, Переводчик
- Валерий Мастюк, историк
- Алексей Благовидов, Эксперт по сохранению биологического разнообразия, к.б.н.
- Тимофей Соловьёв, Поэт
- Валерий Дымшиц, переводчик
- Юрий Вешнинский, кандидат культурологии
- Анатолий Вершик, математик, член европейской академии.
- Вадим Громов, учёный
- Юрий Кузнецов, Музыкант, педагог
- Валентин Михайлов, депутат 1 Думы, доктор ист.наук
- Андрей Анзимиров , писатель и правозащитник
- Владимир Дворкин , Phd
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- Игорь Пущин, к.б.н., ст.н.с. ННЦМБ ДВО РАН
- Михаил Фейгельман, Профессор физики
- Меркулов Дмитрий, Инженер
- Марина Климова, театральный художник, дизайнер
- Владимир Кирсанов, пенсионер, научный сотрудник
- Егдже Велкаяйев, фрилансер, литератор