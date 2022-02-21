Британия с союзниками усиливают подготовку к худшему сценарию. Должны сделать цену для РФ невыносимо высокой, - Трасс после встречи со Столтенбергом

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили вероятность вторжения РФ в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написала на своей странице в твиттере.

"Нужно продолжать дипломатию, но вторжение России в Украину выглядит очень вероятным. Великобритания и союзники усиливают подготовку к худшему сценарию. Мы должны сделать цену для России невыносимо высокой", - написала она.

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