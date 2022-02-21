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Переброска сил РФ к границам с Украиной подошла к концу: идет выход на позиции для возможного наступления, - CIT. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Россия формирует на границах с Украиной боевые порядки батальонных тактических групп.

Об этом пишет Conflict Intelligence Team, передает Цензор.НЕТ.

"В последние дни мы заметили, что характер движения российской техники у границ Украины резко изменился. Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они почти везде обычно движутся своим ходом. Более того, зачастую это движение происходит в считанных километрах от границы. Танки и другая техника следуют вместе с тяжелыми огнеметными системами, хотя последние и относятся к другому роду войск - больше всего это похоже на формирование боевых порядков батальонных тактических групп. Мы считаем, что переброска сил из других регионов подошла к концу, и по всей видимости идет выход на исходные позиции для возможного наступления", - говорится в сообщении.

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"Кроме того, новые свидетельства говорят о том, что некоторые российские солдаты (и контрактники, и срочники) у границы находятся в тяжелых условиях: спят в набитых битком помещениях и не получают централизованного питания. Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск по крайней мере в те крупные лагеря, где мы их наблюдали до этого", - отметили исследователи.

"Также на территории центральной городской больница города Шебекино, всего в 5 километрах от границы, развернут полевой госпиталь, который может использоваться в случае наступательных действий в Харьковской области Украины. До сих пор мы видели развертывание госпиталей только в полевых лагерях и только на северо-западе Крыма или в Беларуси", - сообщили исследователи.

Переброска сил РФ к границам с Украиной подошла к концу: идет выход на позиции для возможного наступления, - CIT 01
Переброска сил РФ к границам с Украиной подошла к концу: идет выход на позиции для возможного наступления, - CIT 02
Переброска сил РФ к границам с Украиной подошла к концу: идет выход на позиции для возможного наступления, - CIT 03

"Мы наблюдаем переброску инженерной техники, ранее не задействованной в сосредоточении. В Краснодарском Крае неподалеку от Крымского моста заметили военные грузовики с металлическими конструкциями, которые исследователь Том Баллок опознал как средний автодорожный разборный мост САРМ. Он может использоваться для восстановления взорванных мостов через Днепр или Чонгарский пролив, ведущий из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области", - добавили исследователи.

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"Это только некоторые свидетельства продолжающейся подготовки возможной операции России против Украины. Мы пока не готовы делать прогнозы точных дат начала или предполагаемых масштабов операции, однако продолжаем следить за развитием событий", - отмечают исследователи.

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