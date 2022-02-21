Генштаб ВСУ опроверг фейк ФСБ РФ: Подразделения ООС в районах отвода. Обстрел "пограничного пункта", больше похожего на сарай, невозможен
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в фейсбуке.
В Генштабе подчеркнули, что российский противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации: "На этот раз, агрессор прибег к обвинениям украинских защитников в якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области". .
Отмечается, что продемонстрированное на фото и видео российскими пропагандистскими СМИ здание больше напоминает "хозяйственное помещение", чем пограничный пункт.
"Кроме этого, артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода. Следовательно, учитывая технические характеристики имеющихся на вооружении Вооруженных Сил Украины артиллерийских систем, поражение указанного "хозяйственного помещения" невозможно", - сообщили в ведомстве.
Кроме этого отмечается, что российские СМИ сообщают о резком обострении ситуации вблизи украинско-российской границы: "Официально сообщается, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на своих позициях, придерживаются Минских договоренностей и не проводят никаких наступательных действий".
"При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов", - сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.