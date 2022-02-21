Россия сообщает о якобы "уничтожении украинской ДРГ" в Ростовской области
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены", - сообщил Южный военный округ.
По данным оккупантов, "диверсионная группа" якобы была обнаружена пограничным нарядом ФСБ в понедельник, 21 февраля, около 06:00 по московскому времени в районе населенного пункта Митякинская (Ростовская область) на участке государственной границы РФ с Украиной.
"Во время боевого столкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу из Российской Федерации вошли две боевые машины пехоты ВСУ. Оперативно прибыв к месту боевого столкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевые машины пехоты ВСУ были уничтожены", - сообщили российские военные.