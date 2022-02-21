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Россия сообщает о якобы "уничтожении украинской ДРГ" в Ростовской области

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Россия сообщает о якобы "уничтожении украинской ДРГ" в Ростовской области
Южный военный округ РФ сообщил об убийстве "украинских диверсантов" в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены", - сообщил Южный военный округ.

По данным оккупантов, "диверсионная группа" якобы была обнаружена пограничным нарядом ФСБ в понедельник, 21 февраля, около 06:00 по московскому времени в районе населенного пункта Митякинская (Ростовская область) на участке государственной границы РФ с Украиной.

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"Во время боевого столкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу из Российской Федерации вошли две боевые машины пехоты ВСУ. Оперативно прибыв к месту боевого столкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевые машины пехоты ВСУ были уничтожены", - сообщили российские военные.

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