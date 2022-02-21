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В этом году термомодернизируют 6 тыс. домов, что позволит снизить платежки за отопление на 60%, - ОП

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В этом году термомодернизируют 6 тыс. домов, что позволит снизить платежки за отопление на 60%, - ОП
Программа "Большая термомодернизация" в 2022 году предусмотрена для 6 тысяч домов по всей стране. В целом это позволит снизить потребление газа на 437 млн кубометров.

Об этом в ходе Национального форума "Безопасные и состоятельные громады будущего", организованного аппаратом СНБО Украины и Ассоциацией малых городов Украины, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году мы запланировали 6 тысяч термомодернизированных домов. Что это даст? Фактически мы уменьшаем платежи людей в этих 6 тысячах домов на 60%. Мы уменьшаем потребление газа на 437 миллионов кубометров. Это проект, о котором говорил каждый глава громады, каждый мэр большого областного города. Это то, что нам нужно", - сказал замруководителя ОП.

Он также напомнил о других инфраструктурных проектах, которые будут реализовываться во всех областях в этом году по программе "Большая стройка".

"Наши амбициозные планы по программе "Большая стройка" на этот год – это 5 500 км дорог государственного значения, это практически 1 500 км местных дорог, это 282 образовательных учреждения (реконструированы или построены), 68 медицинских заведений, 339 спортивных объектов и 6848 спортивных площадок практически по всей стране", - сообщил Тимошенко, который также является координатором данной программы.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году будут также реконструированы аэропорты в Виннице, Житомире, Кривом Роге, Полтаве, Ровно и Черновцах.

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В этом году термомодернизируют 6 тыс. домов, что позволит снизить платежки за отопление на 60%, - ОП 01

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Топ комментарии

  • 133133
    В сериале нет войны.

    У меня другой вопрос - почему у них все аферы называются Большими ?

    Это из-за карликовости вождя ?

    Комплекс у чувака ?
  • юрий первый
    утепление домов,это та же хрень,что и "велике крадівництво". будет дом утеплён снаружи или нет,цена за отопление не снизится ничуть,ибо котельные греют не столько батареи в квартире,сколько кротов под землёй.
  • aleks kyb
    А де смартфони плять? Вже все, забули, зелені жаби?
    Як воно у вас так виходить. тут Орда стоїть біля воріт - вони про модернізацію туалетів.
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