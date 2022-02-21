Главари оккупантов Пушилин и Пасечник призвали Путина признать независимость т. н. "ЛНР" и "ДНР"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Как сообщается, глава подконтрольных Кремлю оккупационных структур "ДНР" Денис Пушилин призвал президента России Владимира Путина признать независимость т.н. "ДНР". С таким же обращением выступил главарь т. н. "ЛНР" Леонид Пасечник.
Они попросили российское руководство рассмотреть возможность заключения с их регионами договоров о дружбе и сотрудничестве, включая взаимодействие в оборонной сфере.
Напомним, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля. В штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили об обстрелах около нескольких десятков населенных пунктов на линии разграничения. 18 февраля многочисленные обстрелы продолжились.
При этом боевики обвиняют украинскую сторону в обстрелах. 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию.
19 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизацию в ОРДЛО. Правозащитники заявляют, что НВФ "ЛНР" и "ДНР" проводят принудительную мобилизацию в ОРДЛО. Российские оккупанты забирают всех, кто попадает в их поле зрения, людей с заболеваниями, представителей криминалитета, пожилых людей и даже несовершеннолетних.