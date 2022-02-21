Кулеба опроверг дезинформацию России по поводу "украинских диверсантов": "Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Российской Федерации немедленно остановить "фабрику фейков".

Об этом он заявил в своем аккаунте в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина:

- не нападала на Донецк, Луганск

- не посылала диверсантов или БТРы через границу

- не обстреливала территорию РФ или КПП на границе

- не совершала диверсий

- не планирует подобных действий.

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Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", - заявил глава МИД Украины.