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Кулеба опроверг дезинформацию России по поводу "украинских диверсантов": "Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков"

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Кулеба опроверг дезинформацию России по поводу "украинских диверсантов": "Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Российской Федерации немедленно остановить "фабрику фейков".

Об этом он заявил в своем аккаунте в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина:

- не нападала на Донецк, Луганск

- не посылала диверсантов или БТРы через границу

- не обстреливала территорию РФ или КПП на границе

- не совершала диверсий

- не планирует подобных действий.

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Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", - заявил глава МИД Украины.

Топ комментарии

  • Tommy Lee
    пане Кулебо, пожинаєте тепер плоди блаЗЄнського "перемир'я". І "великого_крадівництва", коли замість ракетних програм -- дороги.
  • jklpqrs
    К-во х...рни будет только нарастать и бороться с ней бесполезно. Видимо, Путин уже что-то решил. Вот если бы вы таки решили перестать воровать, вот это был бы лучший ответ Кремлю. Но вы же не решите так, правильно? Мало того, будете компенсировать наворованное путем повышения тарифов, изменения порядка их начисления, введения новых налогов. И т.д. Но это уже другая история.
  • Ukraine Press
    Росії пофігу, аморфні амеби з ЄС їй дозволяють робити все що вона хоче.
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