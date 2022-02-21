Кулеба опроверг дезинформацию России по поводу "украинских диверсантов": "Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков"
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Российской Федерации немедленно остановить "фабрику фейков".
Об этом он заявил в своем аккаунте в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина:
- не нападала на Донецк, Луганск
- не посылала диверсантов или БТРы через границу
- не обстреливала территорию РФ или КПП на границе
- не совершала диверсий
- не планирует подобных действий.
Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", - заявил глава МИД Украины.