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Совет Безопасности РФ рассматривает вопрос о признании т.н. "ЛНР" и "ДНР"

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Совет Безопасности РФ рассматривает вопрос о признании т.н. "ЛНР" и "ДНР"
На проходящее в эти минуты заседание Совета Безопасности РФ вынесли вопрос о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Цель нашего совещания состоит в том, чтобы послушать коллег и определить наши шаги на этом направлении. Имею в виду обращения руководителей "ДНР" и "ЛНР" к России с просьбой о признании суверенитета и постановления Госдумы на эту же тему с призывом к главе государства сделать это", – заявил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, сегодня, 21 февраля, главари террористов Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента России Владимира Путина признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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Топ комментарии

  • E. Efremova
    Имхо, этот как раз полный провал планов Путина. Сами выходят из Минских соглашений, России введут новые санкции, а на Украину уже будет нечем давить.
    Курс рубля сегодня уже обвалился, а еще никакого признания ОРДЛО не было.
  • Evgeny N
    Путлєр визнає "ЛДНР", чепушило з пасєчником миттєво вступають до ОДКБ і просять ввести війська для "захисту" від "фашистів". Московити "законно" окупують Донбас. А колективний захід і надалі буде казати, що попереджувальні санкції не дадуть результату.

    Сподіваюсь це - моя параноя
  • Дмитрий Шевченко 926c6be7
    истинная цель после их "признания" оказать им "военную помощь" и напасть на Украину. Эти полностью разграбленные территории сами по себе оркам не интересны вообще.
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