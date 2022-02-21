Совет Безопасности РФ рассматривает вопрос о признании т.н. "ЛНР" и "ДНР"

На проходящее в эти минуты заседание Совета Безопасности РФ вынесли вопрос о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Цель нашего совещания состоит в том, чтобы послушать коллег и определить наши шаги на этом направлении. Имею в виду обращения руководителей "ДНР" и "ЛНР" к России с просьбой о признании суверенитета и постановления Госдумы на эту же тему с призывом к главе государства сделать это", – заявил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, сегодня, 21 февраля, главари террористов Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента России Владимира Путина признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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