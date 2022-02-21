Войска РФ с российской территории обстреляли территорию Луганщины и заявили, что якобы отражали "прорыв" ВСУ, - Бутусов

Россия приступила к обострению обстановки на Донбассе, и именно Донбасс является направлением основных действий российской армии.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российская армия обстреляла украинскую землю с территории РФ. Россия заявила о "прорыве" украинских военных в Ростовскую область и поражении двух украинских БМП. В 13.22 с территории РФ российская армия осуществила обстрел украинской земли под Луганском. Украинскими военными зафиксировано попадания 24 мин 120 мм минометов, 125 выстрелов автоматического гранатомета, 27 выстрелов гранатомета СПГ. Пресс-служба Южного военного округа ВС РФ официально заявила, что российские войска якобы отражали "прорыв" украинских войск через границу с РФ в районе населенного пункта Митякинское Ростовской области, это также недалеко от Луганска, под самой границей", - говорится в сообщении.

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Оккупанты сообщили, что российские войска якобы уничтожили 2 украинских БМП и убили 5 человек. Однако украинские военные любые потери отрицают, а также отрицают, разумеется, "прорыв" в Ростовскую область.

"Также сегодня российские медиа заявили о прорыве еще одной "диверсионно-разведывательной группы" из Украины в Ростовскую область в районе населенного пункта Кузнецы в Новоазовском районе Донецкой области Украины. Якобы там уничтожен какой-то БТР. В данном случае, чтобы достигнуть границы с РФ, украинцам потребовалось бы для начала прорвать фронт 1-го армейского корпуса под Новоазовском", – продолжил Бутусов.

Также ФСБ РФ заявило об уничтожении объекта погранслужбы РФ якобы украинской артиллерией на территории РФ. Разумеется, эта информация ничем не подтверждается и также была сразу же опровергнута Украиной.

"Разумеется, откровенно фейковый характер обвинений против Украины не имеет для российских медиа никакого значения, как и в 2014 году пропаганда выдумывает поводы к войне. Мы видим, что Россия приступила к обострению обстановки на Донбассе, и именно Донбасс является направлением основных действий российской армии", – подчеркнул журналист.

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