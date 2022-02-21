Украинский воин подорвался на неизвестном взрывном предмете, еще один получил травмы при обстреле войсками РФ на Донбассе, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток 32 раза открывали огонь. Ранения получили два украинских воина.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 32 нарушения режима прекращения огня. 31 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - отметил он.

По словам Ковальчука, противник задействовал артиллерийские системы калибров 152-мм и 122-мм. Минометы калибров 120-мм и 82-мм. А также бронетанковые управляемые ракеты и беспилотники для сброса выстрелов ВОГ-17, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

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"В результате обстрела один военнослужащий получил боевое травмирование, состояние его здоровья удовлетворительное. Еще один воин получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете, состояние его здоровья тяжелое. Военнослужащим оказана медицинская помощь и проведена эвакуация в лечебные учреждения", - добавил Ковальчук.