Макрон сообщил об изменении позиции США по отношению к Украине, - Путин
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил ему об изменении позиции США в отношении Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".
"Он уверяет, что у американской позиции есть изменения. Но на вопрос, в чем они заключаются, он затруднился ответить", - цитирует Путина издание
Ранее в этот день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Макрон во втором за сутки разговоре в ночь на понедельник, 21 февраля, продолжили обсуждение Украины.