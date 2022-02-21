Новости

Макрон сообщил об изменении позиции США по отношению к Украине, - Путин

30 64553
Макрон сообщил об изменении позиции США по отношению к Украине, - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил ему об изменении позиции США в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

"Он уверяет, что у американской позиции есть изменения. Но на вопрос, в чем они заключаются, он затруднился ответить", - цитирует Путина издание

Ранее в этот день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Макрон во втором за сутки разговоре в ночь на понедельник, 21 февраля, продолжили обсуждение Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ситуации в Украине Байден отменил свои планы на 21 февраля, - американские СМИ

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Шимус
    верить карлику Пу- лол
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Еманюєль разом з пуйлом-проста ідітє нахрєн...
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    хйлу доверять - себя не уважать
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости