Россияне заявили о захвате в плен украинского военнослужащего

Глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что российские силовики якобы захватили в плен украинского военнослужащего.

Об этом он заявил на заседании Совбеза РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Сегодня ночью две диверсионные группы военных Украины вышли на границу с РФ в Луганской области и с территории Мариуполя. В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны РФ эти две диверсионные группы были уничтожены", - сказал Бортников.

"Один из военнослужащих Украины захвачен в плен", – добавил директор ФСБ РФ.

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