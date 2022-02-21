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Россияне заявили о захвате в плен украинского военнослужащего

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Россияне заявили о захвате в плен украинского военнослужащего
Глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что российские силовики якобы захватили в плен украинского военнослужащего.

Об этом он заявил на заседании Совбеза РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Сегодня ночью две диверсионные группы военных Украины вышли на границу с РФ в Луганской области и с территории Мариуполя. В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны РФ эти две диверсионные группы были уничтожены", - сказал Бортников.

"Один из военнослужащих Украины захвачен в плен", – добавил директор ФСБ РФ.

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  • Герхард
    Ага. В соцсетях уже разобрали откровения этого "укропа" по косточкам.
    Сплошные кацапские клише про "схроны", не говоря, про кацапский акцент.
  • буков
    Так в Донецьку в тюрьмі біля сотні наших полонених.
  • ПП Уксусов
    Правда? Правда в том, что готовилось наступление на Воркуту, но этого ж никто не скажет...
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