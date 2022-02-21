Новости • Война

Обстрел Ростовской области 19 февраля был произведен с территории ОРДЛО, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТО

14 62421
Обстрел Ростовской области 19 февраля был произведен с территории ОРДЛО, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТО
Обстрел территории РФ был произведен с оккупированной территории Донбасса.

Об этом пишет в Facebook руководитель InformNapalm Роман Бурко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские пропагандисты канала NewsFront обубликовали видео, которое по их мнению якобы подтверждало факт обстрела со стороны Украины. Информация об обстреле сопровождалась видео эксклюзивом из камеры наблюдения, на которой зафиксированы выстрелы РСЗО. Российские пропагандисты написали в сообщении, будто бы обстрел велся "с северной стороны реки Северский Донец, вблизи населенного пункта Болотене", - говорится в сообщении.

Обстрел Ростовской области 19 февраля был произведен с территории ОРДЛО, - InformNapalm 01

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm заметили, что внизу видео, которое выложили российские пропагандисты, остались координаты расположения камеры в системе СК-42 (так называемые "прямоугольные координаты"), которые используются только для военных целей.

Для военных специалистов эти координаты легко перевести в привычную для гражданских людей систему WGS-84. В этой системе указанные координаты будут выглядеть как 48°34′32.5″N 39°35′03.1″E.

По указанным координатам находится населенный пункт Суходил (до декоммунизации в Украине этот населенный пункт назывался Пионерское, что до сих пор хранится на русских картах). Геолокация местоположения камеры указана на карте красным треугольником.

Обстрел Ростовской области 19 февраля был произведен с территории ОРДЛО, - InformNapalm 02

Эта территория с 2014 года неподконтрольна украинским войскам и контролируется российскими оккупационными силами. Линия контроля территории точно совпадает с руслом Северского Донца.

На 11 секунде записи камера фиксирует место второго пуска. Причем заметно не только дымовой след от ускорителя ракеты, но отраженное облако пыли и продуктов сгорания позади установки. С этой точки физически невозможно так близко, как видим на видео, наблюдать населенные пункты на подконтрольной украинским войскам территории, которая находится по другую сторону реки Северский Донец и не имеет такой застройки.

Обстрел Ростовской области 19 февраля был произведен с территории ОРДЛО, - InformNapalm 03

Читайте также: Войска РФ с российской территории обстреляли территорию Луганщины и заявили, что якобы отражали "прорыв" ВСУ, - Бутусов

Таким образом, координаты местоположения РСЗО, из которого производились выстрелы в сторону Российской Федерации, находятся на временно оккупированной территории ОРДЛО. С южного берега реки Северский Донец. По видео практически видно, что след от ракет проходит между камерой и линией электропередач, также сзади отблескивает вода, соответственно огонь ведется с этого берега реки.

"Исследование волонтеров InformNapalm фактически раскрывает дело, которое открыл Следственный комитет РФ. И если бы Россия действительно была заинтересована в привлечении к ответственности виновных в обстреле, то могла бы их легко найти, проследив по маршруту по указанным координатам. Но очевидно Москве не нужна правда, а нужны информационные поводы в рамках спецопераций "под фальшивым флагом", чтобы развернуть уже не гибридную, а более масштабную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    ДНРовцы объявили войну расее?
  • aafs asfasf
    Следите за посольством Китая. Как только сьедут - это сигнал.
  • НБ
    Я добре памятаю як з кацапської території розстрілювали українських прикордонників і кацапи радісно вітали улюлюканням кожний залп. І були впевнені що з України по ним нічого не прилетить. Вони і зараз в цьому впевнені дякуючи Пєті і Зєлєнському. І доки така впевненість в свинособаках має місце вони і далі будуть безкарно розстрілювати Україну. Про мир кацапи починають говорити тільки після того як починають стікати кровю і зкопюють трупики власних дітей... З цими тварюками інакше не можна. Війна має повернутися бумерангом в їх домівки.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости