Обстрел Ростовской области 19 февраля был произведен с территории ОРДЛО, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТО

Обстрел территории РФ был произведен с оккупированной территории Донбасса.

Об этом пишет в Facebook руководитель InformNapalm Роман Бурко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские пропагандисты канала NewsFront обубликовали видео, которое по их мнению якобы подтверждало факт обстрела со стороны Украины. Информация об обстреле сопровождалась видео эксклюзивом из камеры наблюдения, на которой зафиксированы выстрелы РСЗО. Российские пропагандисты написали в сообщении, будто бы обстрел велся "с северной стороны реки Северский Донец, вблизи населенного пункта Болотене", - говорится в сообщении.

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm заметили, что внизу видео, которое выложили российские пропагандисты, остались координаты расположения камеры в системе СК-42 (так называемые "прямоугольные координаты"), которые используются только для военных целей.

Для военных специалистов эти координаты легко перевести в привычную для гражданских людей систему WGS-84. В этой системе указанные координаты будут выглядеть как 48°34′32.5″N 39°35′03.1″E.

По указанным координатам находится населенный пункт Суходил (до декоммунизации в Украине этот населенный пункт назывался Пионерское, что до сих пор хранится на русских картах). Геолокация местоположения камеры указана на карте красным треугольником.

Эта территория с 2014 года неподконтрольна украинским войскам и контролируется российскими оккупационными силами. Линия контроля территории точно совпадает с руслом Северского Донца.

На 11 секунде записи камера фиксирует место второго пуска. Причем заметно не только дымовой след от ускорителя ракеты, но отраженное облако пыли и продуктов сгорания позади установки. С этой точки физически невозможно так близко, как видим на видео, наблюдать населенные пункты на подконтрольной украинским войскам территории, которая находится по другую сторону реки Северский Донец и не имеет такой застройки.

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Таким образом, координаты местоположения РСЗО, из которого производились выстрелы в сторону Российской Федерации, находятся на временно оккупированной территории ОРДЛО. С южного берега реки Северский Донец. По видео практически видно, что след от ракет проходит между камерой и линией электропередач, также сзади отблескивает вода, соответственно огонь ведется с этого берега реки.

"Исследование волонтеров InformNapalm фактически раскрывает дело, которое открыл Следственный комитет РФ. И если бы Россия действительно была заинтересована в привлечении к ответственности виновных в обстреле, то могла бы их легко найти, проследив по маршруту по указанным координатам. Но очевидно Москве не нужна правда, а нужны информационные поводы в рамках спецопераций "под фальшивым флагом", чтобы развернуть уже не гибридную, а более масштабную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.