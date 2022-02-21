Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Милли: "Чтобы избежать больших жертв, необходимо принимать дипломатические решения"

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Залужного в фейсбуке.

"Обменялись оценками ситуации по безопасности вокруг Украины. Российская Федерация продолжает удерживать у наших границ многотысячную группировку войск, активизировала боевые действия на востоке Украины, а также операции в кибер- и информационном пространствах.

Заверил генерала Милли, что какой бы ни была эта сила у наших границ и на временно оккупированных территориях, я и мои подчиненные будем защищаться. Мы готовы максимально противодействовать врагу. Для нас война началась в 2014 году и мы прошли ее горячую фазу. Мы, военные, хорошо знаем и сделаем свое дело. Но чтобы избежать больших жертв, необходимо принимать дипломатические решения", - написал главнокомандующий ВСУ.

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