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Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Милли: "Чтобы избежать больших жертв, необходимо принимать дипломатические решения"

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Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Милли: "Чтобы избежать больших жертв, необходимо принимать дипломатические решения"
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Залужного в фейсбуке.

"Обменялись оценками ситуации по безопасности вокруг Украины. Российская Федерация продолжает удерживать у наших границ многотысячную группировку войск, активизировала боевые действия на востоке Украины, а также операции в кибер- и информационном пространствах.

Заверил генерала Милли, что какой бы ни была эта сила у наших границ и на временно оккупированных территориях, я и мои подчиненные будем защищаться. Мы готовы максимально противодействовать врагу. Для нас война началась в 2014 году и мы прошли ее горячую фазу. Мы, военные, хорошо знаем и сделаем свое дело. Но чтобы избежать больших жертв, необходимо принимать дипломатические решения", - написал главнокомандующий ВСУ.

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Топ комментарии

  • Vladimir T fd7dc273
    Помните как Майк Тайсон перед каждым боем говорил "о дипломатическом решении"?
    Вот и я не помню ....

    Когда главнокомандующий ВСУ говорит о мире и дипломатии ... у меня начинается паника. Не от армады РФ на границе, не от понимания назревающей войны, не от того что меня и моего 20-и летнего сына могут убить на войне ... От слов этого, *****, вояки!
  • время
    Окупантів треба вбивати й чим більше, тим скоріше настане мир.
  • aafs asfasf
    еще не поздно начать изготавливать патроны, ракеты, пзрк на украинских заводах, или "та сторона" не разрешает?
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