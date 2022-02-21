Прикрывшись войной, слуги Зеленского правкой в закон №5397 хотят возродить полноценный коррупционный ад, - Шабунин

Уже завтра ВР может проголосовать за законопроект №5397 по участию независимых международных членов в наблюдательных советах государственных предприятий Украины.

Об этом в фейсбуке сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Прикрывшись войной, Слуги Зеленского хотят возродить полноценный коррупционный ад на государственных предприятиях. В законопроект №5397 (голосование уже завтра!) запихали правку, которой международных (независимых) членов выбрасывают из наблюдательных советов государственных предприятий и банков. Другими словами эта поправка превратит Наблюдательные Советы ГПшек в конкурсные комиссии по избранию руководителя САП", – пишет он.

По его словам, Коломойский, например, искренне поблагодарит за подрезку независимого наблюдательного государственного Привата.

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"И, главное, чем это прикрывают: чтобы быстро собрать Наблюдательные Советы (обязательно физически), потому что война и нужно вопросы оперативно решать. Наблюдательные советы по своей природе (и уставам) оперативными вопросы не занимаются в принципе. И как поможет оперативной работе автоматическое увольнение членов, если наблюдательные тупо кворум теряют? В конце концов, в чем проблема собрать заседание любого Наблюдательного онлайн? Одним словом, все эти оправдания - просто комичны. Корупционная мразота Зеленского расшатывает страну не хуже российской агентуры, или даже хуже, работает непосредственно на нее. Господин президент, а можно хотя бы во время войны унять прожорливость своей шайки?", - резюмирует Шабунин.