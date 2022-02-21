У Украины есть все для создания тактического ядерного оружия, - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что у Украины есть все для того, чтобы создать тактическое ядерное оружие.

Об этом он заявил на заседании Совбеза РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Хотел бы обратить внимание на заявление (президента Украины, - ред.) Зеленского, что они хотели бы себе вернуть статус ядерной страны. Это опасно по нескольким причинам. Первая - за долгие годы пребывания в СССР там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей… Есть оборудование, есть специалисты и есть возможности, гораздо больше чем у Ирана и Северной Кореи", - отметил Шойгу.

По словам российского министра, таким образом, на территории Украины может появиться тактическое ядерное оружие, в том числе на комплексах "Точка-У".

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