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У Украины есть все для создания тактического ядерного оружия, - Шойгу

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У Украины есть все для создания тактического ядерного оружия, - Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что у Украины есть все для того, чтобы создать тактическое ядерное оружие.

Об этом он заявил на заседании Совбеза РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Хотел бы обратить внимание на заявление (президента Украины, - ред.) Зеленского, что они хотели бы себе вернуть статус ядерной страны. Это опасно по нескольким причинам. Первая - за долгие годы пребывания в СССР там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей… Есть оборудование, есть специалисты и есть возможности, гораздо больше чем у Ирана и Северной Кореи", - отметил Шойгу.

По словам российского министра, таким образом, на территории Украины может появиться тактическое ядерное оружие, в том числе на комплексах "Точка-У".

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Топ комментарии

  • Василь Довганенко 7230397a
    Засрали кацаперди.
  • Петр Иванов 418d5d02
    Поздравляю всех дебилов, которые снова подыграли российской пропаганде. Хотите ядерку? Делайте её тихонько, как Израиль, а не кричите на весь белый свет.
  • Старый зольдат
    А этот таёжный алень-ассенизатор по диплому, еле окончивший среднюю школу в своём стойбище, что то в этом понимает?
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