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"Решение будет принято сегодня", - Путин на заседании Совбеза РФ по "признанию" "ЛДНР"

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"Решение будет принято сегодня", - Путин на заседании Совбеза РФ по "признанию" "ЛДНР"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о признании или непризнании "независимости" "ЛДНР" будет принято сегодня.

Об этом он сказал в итоговом слове, закрывая заседание Совбеза РФ, передает Цензор.НЕТ.

Заслушав спикеров, большинство из которых прямо заявляли о необходимости признания "независимости" "ЛДНР", Путин сказал: "Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня".

Впрочем, он не сказал прямо, какое решение будет принято. Однако из выступления Путина ясно, что он также склоняется к признанию "независимости" "ЛДНР".

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  • Raccoonenko
    Щоб ти сьогодні здох!
  • olele
    стрррьооомно, моль очкуєт - аж бздо коромислом
  • Rino Onix
    Захопили українські території, насильно видали 800 000 паспортів, самі в себе стріляють для ТБ картинки...
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