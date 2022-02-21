Четыре воина получили осколочные ранения, российские войска 54 раза обстреляли подразделения ВСУ, - пресс-центр ОС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Дважды ТАЛАКОВКУ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
ПИЩЕВИК - из минометов калибра 120 мм.
Пять раз ВОДЯНОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Дважды КРАСНОГОРОВКУ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.
МЕМРИК – из артиллерии калибра 152 мм.
СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ – из артиллерии калибра 122 мм.
Пять раз СЧАСТЬЕ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Три раза ЛЕБЕДИНСКОЕ – БПЛА ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
ЧЕРМАЛИК – из минометов калибра 82 мм.
Дважды КАМЕНКУ - из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
НОВОЛУГАНСКОЕ - из минометов калибра 120 мм.
НОВОСЕЛОВКУ ВТОРУЮ – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
Дважды НОВОМИХАЙЛОВКУ – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Дважды ЛОПАСКИНО - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Дважды ГНУТОВО - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
ВРУБОВКУ - из артиллерии калибра 152 мм.
ПАВЛОПОЛЬ – из станковых противотанковых гранатометов.
Дважды ЗАЙЦЕВО - из минометов калибра 120 мм.
Четыре раза ПЕСКИ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
НИКОЛАЕВКУ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 82 мм.
Дважды ЛУГАНСКОЕ - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
ЛОБАЧЕВО – из артиллерии калибра 122 мм.
СТАРОГНАТОВКУ - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.
Дважды ГРАНИТНОЕ - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
МАРЬИНКУ - из минометов калибра 120 мм.
ОПЫТНОЕ - из минометов калибра 120 мм.
ШИРОКИНЕ – из минометов калибра 120 мм.
ПРИЦЕПИЛОВКУ - из минометов калибра 82 мм.
НЬЮ ЙОРК – из минометов калибра 82 мм.
НОВОТОШКОВСКОЕ – из минометов калибра 120 мм.
Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
"В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.