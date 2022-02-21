Четыре воина получили осколочные ранения, российские войска 54 раза обстреляли подразделения ВСУ, - пресс-центр ОС

По состоянию на 17 часов, 21 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 54 нарушения, 45 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды ТАЛАКОВКУ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

ПИЩЕВИК - из минометов калибра 120 мм.

Пять раз ВОДЯНОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды КРАСНОГОРОВКУ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.

МЕМРИК – из артиллерии калибра 152 мм.

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СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ – из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз СЧАСТЬЕ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза ЛЕБЕДИНСКОЕ – БПЛА ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

ЧЕРМАЛИК – из минометов калибра 82 мм.

Дважды КАМЕНКУ - из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

НОВОЛУГАНСКОЕ - из минометов калибра 120 мм.

НОВОСЕЛОВКУ ВТОРУЮ – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Дважды НОВОМИХАЙЛОВКУ – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды ЛОПАСКИНО - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Дважды ГНУТОВО - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

ВРУБОВКУ - из артиллерии калибра 152 мм.

ПАВЛОПОЛЬ – из станковых противотанковых гранатометов.

Дважды ЗАЙЦЕВО - из минометов калибра 120 мм.

Четыре раза ПЕСКИ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.

НИКОЛАЕВКУ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 82 мм.

Дважды ЛУГАНСКОЕ - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.

ЛОБАЧЕВО – из артиллерии калибра 122 мм.

СТАРОГНАТОВКУ - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.

Дважды ГРАНИТНОЕ - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

МАРЬИНКУ - из минометов калибра 120 мм.

ОПЫТНОЕ - из минометов калибра 120 мм.

ШИРОКИНЕ – из минометов калибра 120 мм.

ПРИЦЕПИЛОВКУ - из минометов калибра 82 мм.

НЬЮ ЙОРК – из минометов калибра 82 мм.

НОВОТОШКОВСКОЕ – из минометов калибра 120 мм.

Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

"В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.