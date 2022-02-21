Глава СВР РФ Нарышкин предложил включить "ЛДНР" в состав России и дать Западу "последний шанс", чтобы "заставить" Киев выполнить минские соглашения
Об этом он заявил, выступая на Совете Безопасности РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Согласился бы с предложением Николая Платоновича (Патрушева - секретаря Совета Безопасности РФ – ред.), что западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится", - сказал Нарышкин.
"Что значит "в противном случае"? Вы предлагаете начать переговорный процесс или признавать суверенитет их?" - сказал Путин в ответ.
Путин добавил: "Говорите прямо".
"Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ", - сказал Нарышкин.
"Мы об этом не говорим. Мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет", - ответил ему Путин.
"Да, я поддерживаю предложение о признании независимости", - заявил Нарышкин.
Напомним, сегодня, 21 февраля, главари террористов Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента России Владимира Путина признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".