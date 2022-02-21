Глава СВР РФ Нарышкин предложил включить "ЛДНР" в состав России и дать Западу "последний шанс", чтобы "заставить" Киев выполнить минские соглашения

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин предложил дать Западу последний шанс, чтобы тот вынудил Киев начать выполнять Минские договоренности.

Об этом он заявил, выступая на Совете Безопасности РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Согласился бы с предложением Николая Платоновича (Патрушева - секретаря Совета Безопасности РФ – ред.), что западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится", - сказал Нарышкин.

"Что значит "в противном случае"? Вы предлагаете начать переговорный процесс или признавать суверенитет их?" - сказал Путин в ответ.

Путин добавил: "Говорите прямо".

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"Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ", - сказал Нарышкин.

"Мы об этом не говорим. Мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет", - ответил ему Путин.

"Да, я поддерживаю предложение о признании независимости", - заявил Нарышкин.

Напомним, сегодня, 21 февраля, главари террористов Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента России Владимира Путина признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".