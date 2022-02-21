"Мир больше не поверит лжи РФ", - посольство США

В США заявили, что российские фейки об Украине взяты из сценария вторжения в Грузию, но мир больше не поверит пропаганде РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на посольство США в Киеве.

"Использование Россией прозрачных, халтурных сюжетов для оправдания вторжения было бы смешным, если бы не было таким разрушительным и опасным. Операции под фальшивым флагом, дезинформация, а теперь их собственные марионетки "просят" защиты. Все это прямо со сценария Грузии, и мир больше не даст себя обмануть этой ложью", - говорится в сообщении представительства.

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