Зеленский: мы не видим признаков деэскалации. На границе – 150 тыс. военнослужащих РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Хегером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обменялись оценками развития актуальной ситуации в сфере безопасности вокруг нашего государства и на востоке страны. Зеленский проинформировал Хегера об обострении ситуации, в частности об интенсификации провокационных обстрелов украинских позиций, населенных пунктов, КПВВ "Счастье" и гуманитарного конвоя ООН со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Не видим никаких признаков деэскалации со стороны России. Ситуация в сфере безопасности остается напряженной, численность наземной группировки ВС РФ на украинском направлении составляет около 150 тысяч человек", – подчеркнул он.

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Зеленский ознакомил премьер-министра Словакии с инициативами украинской стороны по активизации переговорного процесса во всех существующих форматах с целью мирного урегулирования.

Президент поблагодарил за решение словацкого правительства передать Украине две системы разминирования "Божена 5" и медицинское оборудование на сумму 1,7 млн евро. "Сейчас имеют значение не слова, а действия. Нуждаемся в конкретной поддержке со стороны наших партнеров", – сказал Зеленский.

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Зеленский также поблагодарил словацкую сторону за создание дополнительных гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Словакия – Украина, отметив, что это усилит энергетическую безопасность нашего государства и Европы в целом.