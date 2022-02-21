Арбитражный трибунал в Гааге начинает слушание по требованию "Нафтогаза" к РФ на 10 млрд дол. за потерянные активы в Крыму, - Витренко
Об этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
В иске к России НАК требует компенсации нанесенного ущерба более чем в 10 млрд долларов включая проценты. Арбитраж приступил к слушаниям, в ходе которых должен определить размер компенсации Нафтогаза за упущенную возможность использовать активы в Крыму.
"Россия незаконно присвоила украинский Крым и уже 8 лет пользуется тем, что принадлежит украинцам, в том числе и национальной компании "Нафтогаз". Речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и многих других объектах, которые мы пока не можем использовать", – написал он.
Витренко рассказал, что Россия на первом этапе отказалась участвовать в арбитраже и отказалась от участия в процессе. Уже после вынесения арбитражного решения, которым Россию сочли виновной за экспроприацию украинских активов, агрессор изменил позицию и начал участвовать в арбитраже.
Ожидается, что решение будет принято в начале следующего года.
Напомним, 17 октября 2016 года НАК "Нафтогаз Украины" и шесть его дочерних компаний инициировали арбитражное производство против Российской Федерации с требованием возместить ущерб. Речь идет об имуществе "Нафтогаза", "Черноморнефтегаза", "Укртрансгаза", "Укргаздобычи", "Укртранснефти", "Газа Украины" и "Ликво".
В августе 2017 года Международный арбитражный суд в Гааге приступил к рассмотрению арбитражного заявления "Нафтогаза" к РФ по поводу компенсации за активы, утраченные в результате аннексии Крымского полуострова в 2014 году. Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности прошли в Гааге в мае 2018 года.
В марте 2019 года "Нафтогаз" получил положительное заключение арбитража в Гааге по иску против России. Суд признал свою юрисдикцию по делу об утраченных активах.