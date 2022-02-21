Из-за обстрелов на Донбассе погиб мирный житель. ФОТО

Из-за обстрела поселка Новолуганское в Донецкой области погиб мирный житель, мужчина 1970 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Facebook-страницу главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

"Только что боевики обстреляли поселок городского типа Новолуганское", - сообщил он.

По оперативным данным, в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, поселок остался без света и отопления, перебит газопровод.

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"В результате обстрела погиб гражданский человек, данные о нем уточняются", - добавил Кириленко, уточнив, что погибший - мужчина 1970 года рождения.









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