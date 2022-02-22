Новости • Санкции против России

Россия потеряет финал Лиги чемпионов, - Джонсон

25 84965
Россия потеряет финал Лиги чемпионов, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право на проведение финала Лиги чемпионов 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Борис Джонсон сказал, что "у России нет шансов проводить футбольные турниры".

"Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну", – заявил премьер-министр Великобритании.

Это свидетельствует о том, что политик, вероятно, поддержит лишение агрессора права на проведение финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут перенести в Лондон на стадион "Уэмбли".

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" отказался лететь российским "Аэрофлотом" на матч Лиги чемпионов

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    мелочь но пріятно
  • secret secret_too
    росія має втратити все.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости