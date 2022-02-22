Россия потеряет финал Лиги чемпионов, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право на проведение финала Лиги чемпионов 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Борис Джонсон сказал, что "у России нет шансов проводить футбольные турниры".

"Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну", – заявил премьер-министр Великобритании.

Это свидетельствует о том, что политик, вероятно, поддержит лишение агрессора права на проведение финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут перенести в Лондон на стадион "Уэмбли".

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