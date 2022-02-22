Нацгвардия усилила охрану Днестровской ГАЭС
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Военнослужащие Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины приступили к выполнению задач по охране Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, расположенной в Черновицкой области.
Усилили охрану объекта нацгвардейцы совместно с сотрудниками полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.
Главной задачей для правоохранителей является надежная защита Днестровской ГАЭС.
"Правоохранители будут проводить превентивные мероприятия. В частности, будут патрулировать близлежащую местность, будут вести наблюдения, оценивать существующую обстановку вокруг объекта, будут проверять документы и транспортные средства", - говорится в сообщении.