Нацгвардия усилила охрану Днестровской ГАЭС

Военнослужащие Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины приступили к выполнению задач по охране Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, расположенной в Черновицкой области.

Усилили охрану объекта нацгвардейцы совместно с сотрудниками полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

Главной задачей для правоохранителей является надежная защита Днестровской ГАЭС.

"Правоохранители будут проводить превентивные мероприятия. В частности, будут патрулировать близлежащую местность, будут вести наблюдения, оценивать существующую обстановку вокруг объекта, будут проверять документы и транспортные средства", - говорится в сообщении.

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