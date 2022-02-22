Армия России должна взять под защиту "ЛДНР", - Минобороны РФ

Армия РФ должна взять под защиту "ЛДНР", поскольку ситуация на Донбассе имеет тенденцию к обострению.

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках, к большому сожалению, очень сложна, она имеет тенденцию к обострению. Мы должны взять под защиту жителей этих молодых государств, многие из них, сотни тысяч, являются гражданами РФ", - сказал Панков во вторник на заседании Совета Федерации РФ

Замминистра обороны РФ также заявил, что Украина сосредоточила на границах с "ДНР/ЛНР" 60-тысячную группировку с тяжелой техникой.

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"Переговоры зашли в тупик. Украинское руководство стало на путь насилия и кровопролития. На границах "ДНР" и "ЛНР" Украина создала 60-тысячную военную группировку, в состав которой входит тяжелая бронетехника, ракетные комплексы и системы залпового огня", - сказал Панков.

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