Повышение ренты приведет к падению собственной добычи газа на 2 млрд м3, – ЦЭВ

Повышение ставок ренты на добычу газа приведет к сокращению инвестиций и падению собственной добычи на 2 млрд м3 или на 10%.

Об этом говорится в заявлении экспертов Центра экономического восстановления, сообщает Цензор.НЕТ.

"Изменение курса на непрогнозируемые фискальные решения остановит инвестиционные проекты и в очередной раз сформирует неуверенность в инвесторах, поскольку срок реализации инвестиционных проектов в добыче длительный, а объем капитальных инвестиций значителен. (Как следствие: - прим.) Сокращение собственной добычи газа на 2 млрд м3 в результате истощение существующих скважин и малого количества новых. Ухудшение энергетической безопасности страны и увеличение ее зависимости от импорта энергетических ресурсов, в частности, из России", - говорится в заявлении.

В ЦЭВ подчеркнули необходимость наработать долгосрочную и последовательную политику развития отрасли.

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"В Украине действует Национальная экономическая стратегия до 2030 года, которая предусматривает введение именно стимулирующей рентной ставки для новых, законсервированных и труднодоступных углеводородов. Такой шаг будет способствовать наращиванию объемов добычи и в долгосрочной перспективе увеличит объем рентных платежей, а также отразится на росте ВВП на 3% в следующие 10 лет. Этот подход целесообразен в контексте стремления к увеличению объема инвестиций и формированию репутации страны с предполагаемой экономикой", - подчеркнули эксперты.

Напомним, правительство и депутаты зарегистрировали проекты законов о повышении налогов на добычу газа в Украине до 69-74%, что в 2-3 раза больше текущего уровня. По словам экспертов, уровень налогов в Украине может стать самым высоким среди всех стран Европы.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозы возврата к газовой зависимости от России.