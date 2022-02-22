Боррель о санкциях ЕС против депутатов Госдумы: Больше не будет шоппинга в Милане и бриллиантов в Антверпене

Новые санкции ЕС против России закроют российской элите доступ к развлечениям и шоппингу в Европе.

Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Больше не будет шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене", – написал Боррель, добавив, что это только "первый шаг".

Позже это сообщение исчезло из твиттера Борреля.

Напомним, что 27 государств-членов Евросоюза единогласно одобрили пакет санкций против России после ее решения признать "независимость" оккупированных территорий Донбасса. Санкции будут введены также против 351 депутата нижней палаты российского парламента, проголосовавших за признание ОРДЛО. Санкции включают замораживание любых их активов в ЕС и запрет на въезд в блок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно нацелиться на олигархическую систему Путина и разрушить ее, - глава комитета по иностранным делам Бундестага Рот