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Зеленский объявил запуск программы экономического патриотизма

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Зеленский объявил запуск программы экономического патриотизма
Программа предусматривает целевую поддержку отдельных отраслей, уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Патриот – это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами, и создает на ней рабочие места", - сказал Зеленский.

"Мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок", - сообщил президент.

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По словам главы государства, программа также будет включать в себя снижение НДС на бензин и дизель, что позволит снизить цены на заправках.

"Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Ігор Величко
    Огромное количество военных пенсионеров, возрастом 40-60 лет получают пенсии от 10.000 грн и выше. Это менты, пожарники. штабные крысы, которые сидели в мусорских дежурках или в канцелярии, сидели в управлении пожарки и видя пожар бежали в противорположном направлении, работники штабов и канцелярий ВСУ. Они в 40 с небольшим лет ушли на пенсию ( в среднем- 400- 500 баксов) и все это время доказывали, что Украина им должна по гроб жизни. В 14 из этой кодлы пошли служить единицы- действительно боевые офицеры! Остальная плесень спряталась и еще судилась с государством за пенсии! Это- профессиональные военные. Они в запасе! Зеленый- не выплати им пенсии пару месяцев и пригласи в военкомат! Там и пересчитаешь- их будет 700 тысяч, молодых, активных бойцов!
  • Герхард
    Так Коломой давно уже в режиме экономического патриотизма.
  • 5 копійок
    Роздуплився, казьол. А шош ти давиш ФОПИ податками, гнида криворогата? Якого ляда заморожена ракетна пограма, клоун гундосий?
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