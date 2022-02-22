Зеленский объявил запуск программы экономического патриотизма
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Программа предусматривает целевую поддержку отдельных отраслей, уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Патриот – это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами, и создает на ней рабочие места", - сказал Зеленский.
"Мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок", - сообщил президент.
По словам главы государства, программа также будет включать в себя снижение НДС на бензин и дизель, что позволит снизить цены на заправках.
"Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", - добавил Зеленский.