США ввели санкции против двух российских госбанков и детей чиновников

Министерство финансов США официально сообщило, что вводит санкции против двух российских государственных банков – ВЭБ и Промсвязьбанка. В списке также - 42 их дочерние компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессрелиз Минфина США.

Минфин также сообщил, что персональные санкции будут введены против детей российских чиновников:

- Дениса Бортникова – сына председателя ФСБ РФ Александра Борникова. Денис Бортников занимает должности заместителя президента российского государственного банка "ВТБ" и является председателем правления банка;

- Петра Фрадкова – исполнительного директора "Промсвязьбанка" и сына экс-премьер-министра РФ Михаила Фрадкова, также занимавшего должность главы Службы внешней разведки Минобороны РФ. По информации Минфина США, Петр Фрадков лично был вовлечен в процессы налаживания контрактов банка с отраслью России. Он публично участвовал в совместных заседаниях с Путиным, на которых формировали соглашения о предоставлении средств для государственных оборонных проектов. Кроме того, Фрадков является гениректором ПАО "Российский экспортный центр", являющимся подразделением "Внешэкономбанка", против которого США также ввели санкции;

- Владимира Кириенко – бывшего вице-президента госкомпании "Ростелеком", исполнительного директора группы VK Group и сына первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. По данным правительства США, Сергей Кириенко курирует направление внутренней политики в РФ. Владимир Кириенко вовлечен в управление крупнейшей российской социальной сетью "ВКонтакте".

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Как объяснили в пресс-службе США, все имущество и финансовые активы на американской территории у этих трех упомянутых лиц заблокированы правительством США.

Кроме того, любой банк, который согласится совершать транзакции и операции под санкционными россиянами, может быть также попасть под санкции правительства США.

В то же время родители этих россиян – Александр Бортников, Михаил Фрадков и Сергей Кириенко уже находятся в санкционном перечне Минфина США.

Кроме того, США запрещают покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния РФ после 1 марта 2022 года.

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