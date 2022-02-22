США ввели санкции против двух российских госбанков и детей чиновников
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессрелиз Минфина США.
Минфин также сообщил, что персональные санкции будут введены против детей российских чиновников:
- Дениса Бортникова – сына председателя ФСБ РФ Александра Борникова. Денис Бортников занимает должности заместителя президента российского государственного банка "ВТБ" и является председателем правления банка;
- Петра Фрадкова – исполнительного директора "Промсвязьбанка" и сына экс-премьер-министра РФ Михаила Фрадкова, также занимавшего должность главы Службы внешней разведки Минобороны РФ. По информации Минфина США, Петр Фрадков лично был вовлечен в процессы налаживания контрактов банка с отраслью России. Он публично участвовал в совместных заседаниях с Путиным, на которых формировали соглашения о предоставлении средств для государственных оборонных проектов. Кроме того, Фрадков является гениректором ПАО "Российский экспортный центр", являющимся подразделением "Внешэкономбанка", против которого США также ввели санкции;
- Владимира Кириенко – бывшего вице-президента госкомпании "Ростелеком", исполнительного директора группы VK Group и сына первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. По данным правительства США, Сергей Кириенко курирует направление внутренней политики в РФ. Владимир Кириенко вовлечен в управление крупнейшей российской социальной сетью "ВКонтакте".
Как объяснили в пресс-службе США, все имущество и финансовые активы на американской территории у этих трех упомянутых лиц заблокированы правительством США.
Кроме того, любой банк, который согласится совершать транзакции и операции под санкционными россиянами, может быть также попасть под санкции правительства США.
В то же время родители этих россиян – Александр Бортников, Михаил Фрадков и Сергей Кириенко уже находятся в санкционном перечне Минфина США.
Кроме того, США запрещают покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния РФ после 1 марта 2022 года.