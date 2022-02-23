Блинкен отменил встречу с Лавровым: "Больше нет смысла"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не будет встречаться с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым после того, как Россия вторглась в Украину.

Об этом он сообщил на совместной конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Блинкен подчеркнул, что теперь в этом нет смысла, и такую позицию разделяют союзники Соединенных Штатов Америки.

Также он добавил, что если Россия захочет вернуться к дипломатии, то должна это продемонстрировать, но сейчас в США этого стремления не видят.

Комментируя слова Путина, что Украина должна отказаться от НАТО, Блинкен заявил, что дело не в НАТО.

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"Речь идет о стремлении Путина восстановить Российскую империю, поэтому вопрос вступления в НАТО - это "просто отговорка, чтобы Украина была связана с Россией", - отметил он.

Встреча должна была состояться 24 февраля, но президент США ранее поставил России условие. Он заявил, что РФ "закроет двери для дипломатии", если до этой даты совершит военные действия против Украины.