Байден и Кулеба провели встречу

Президент США Джозеф Байден встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает пресс-центр Белого Дома, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Байден проинформировал министра иностранных дел Кулебу о реакции Соединенных Штатов на решение России признать предполагаемую "независимость" так называемых регионов "ДНР" и "ЛНР" Украины, включая указ, изданный минувшей ночью, и новые санкции, объявленные сегодня", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник вечером.

Также Байден подтвердил, что "Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и макроэкономической поддержки".

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Кроме того, "Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", - подытожили в Белом доме.

Как отметили в МИД Украины, Кулеба выразил благодарность США за политическую, макрофинансовую и военную помощь Украине на фоне эскалации агрессивных действий со стороны РФ. Глава украинской дипломатии отметил ведущую роль Байдена в мобилизации глобальной коалиции в защиту Украины и мирового порядка по безопасности. Он отметил важность постоянного наращивания санкционного давления на Россию, а также военной и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил конкретные предложения по этому поводу.

Кроме того, Кулеба подтвердил приглашение Байдену от имени Президента Зеленского посетить Украину с визитом.