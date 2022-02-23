Путин отверг и расторг Минские соглашения, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что из предпринятых президентом России Владимиром Путиным действий видно, что он отверг и по факту расторг Минские соглашения.

Об этом он заявил на брифинге по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается Нормандского формата, этот вопрос лучше поставить президенту Путину. Насколько мы видим из действий, которые он предпринял, он отвергнул и, по факту, разорвал Минские соглашения, для продвижения которых Нормандский формат был создан. Так что если Россия вообще серьезно настроена на разрешение конфликта, который она создала на Донбассе, выполняя соглашения, которые она подписала - Минские соглашения, то она демонстрирует абсолютно обратное", - заявил Блинкен.

Он также подчеркнул, что заявления Путина доказывают – вторжение в Украину все это время было его планом.

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"То, что мы услышали непосредственно от президента Путина, доказывает то, что мы говорили - что он не отправил более 150 тыс. военных на украинскую границу из-за военных учений, или чтобы ответить на угрозу и агрессию Украины, или остановить сфабрикованный геноцид со стороны Украины, или по любым другим выдуманным причинам. Его план все это время был вторгнуться в Украину, чтобы контролировать Украину и ее народ, разрушить демократию Украины, которая представляет разительный контраст автократии, которой он управляет, восстановить Украину как часть России", - подчеркнул он. госсекретарь США.