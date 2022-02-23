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Эвакуировать Харьков или Мариуполь не будем, - Кулеба

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Эвакуировать Харьков или Мариуполь не будем, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть два плана на случай дальнейшей агрессии России: остановить нападающих дипломатией или сражаться за каждый сантиметр своей земли.

Об этом он заявил на брифинге по результатам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Кулебы, у Украины есть два плана на случай дальнейшей агрессии РФ.

Один из них – использовать все дипломатические инструменты, чтобы сдержать Россию и предупредить дальнейшую эскалацию. Другой – бороться за каждый сантиметр своей земли.

"Относительно наших планов эвакуировать Мариуполь или Харьков. Нет, у нас нет таких планов. У нас есть два плана. План А - использовать все инструменты дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. Если он провалится, план Б - это бороться за каждый сантиметр нашей земли, каждый город и каждую деревню. Бороться, пока мы не победим", - сказал Кулеба.

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Топ комментарии

  • AlexBrentano
    КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ МАЄ ВБИТИ ТРЬОХ ОКУПАНТІВ ! ВСЬОГО НАВСЬОГО! ЗАВДАННЯ РЕАЛІСТИЧНЕ.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бо Україна це земля ураїнців та їх пращурів-іншої немає й не буде...
  • Small Jerboa
    ТОРМОЗ!!!
    Дипломатия УЖЕ НЕ СРАБОТАЛА!
    Причем, на самом ВЫСШЕМ уровне:
    В прямых переговорах между Байденом и Путиным.
    Или ты допускаешь, что Клоун преуспеет там, где не получилось у Президента США?
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