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Канада налагает санкции на депутатов Госдумы РФ и российские банки, - Трюдо

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Канада налагает санкции на депутатов Госдумы РФ и российские банки, - Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о новых санкциях против России из-за признания ею так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал СВС.

"Это дальнейшее вторжение в суверенное государство, и это совершенно неприемлемо… Наглые провокации России представляют угрозу безопасности и миру во всем мире", - заявил Трюдо.

Санкции предусматривают запрет на любые финансовые операции с так называемыми ЛНР и ДНР.

Также канадцам будут запрещены сделки с суверенным долгом России и двумя поддерживаемыми государством российскими банками. Оттава также наложит санкции на членов российского парламента, проголосовавших "за" признание ОРДЛО.

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Трюдо заявил, что санкции "будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины".

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Канадійцям-респект...
  • irenka ko
    Подяка від української бандерівки.
  • Аркадий Вольнов
    А верховна рада хоть якісь санкції проти росії прийме?

    Перестать покупать в россии любую продукцию.

    запретить нашим телеканалам покупать любой российский медиа-контент: фильмы, сериалы, передачи.

    Запретить россии провозить продукцию через нашу территорию в Европу.

    запрет на въезд гражданам россии в Украину.

    найти замену российскому газу и нефти

    закрыть российские сми: корреспондент.нет и страна.уа

    сторонников россии депортировать в россию! лидеров ОПЗЖ выслать в россию. Принять закон о колаборантах!
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