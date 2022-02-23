Канада налагает санкции на депутатов Госдумы РФ и российские банки, - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о новых санкциях против России из-за признания ею так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал СВС.

"Это дальнейшее вторжение в суверенное государство, и это совершенно неприемлемо… Наглые провокации России представляют угрозу безопасности и миру во всем мире", - заявил Трюдо.

Санкции предусматривают запрет на любые финансовые операции с так называемыми ЛНР и ДНР.

Также канадцам будут запрещены сделки с суверенным долгом России и двумя поддерживаемыми государством российскими банками. Оттава также наложит санкции на членов российского парламента, проголосовавших "за" признание ОРДЛО.

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Трюдо заявил, что санкции "будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины".