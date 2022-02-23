Канада налагает санкции на депутатов Госдумы РФ и российские банки, - Трюдо
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о новых санкциях против России из-за признания ею так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал СВС.
"Это дальнейшее вторжение в суверенное государство, и это совершенно неприемлемо… Наглые провокации России представляют угрозу безопасности и миру во всем мире", - заявил Трюдо.
Санкции предусматривают запрет на любые финансовые операции с так называемыми ЛНР и ДНР.
Также канадцам будут запрещены сделки с суверенным долгом России и двумя поддерживаемыми государством российскими банками. Оттава также наложит санкции на членов российского парламента, проголосовавших "за" признание ОРДЛО.
Трюдо заявил, что санкции "будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины".