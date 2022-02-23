Япония ввела ряд санкций против России и "Л/ДНР"

Японское правительство приняло решение ввести в отношении России, а также т.н. "Л/ДНР", ряд ограничительных мер.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам.

Он призвал Москву "вернуться к дипломатическим шагам по урегулированию ситуации вокруг Украины", отметив, что признание независимости т.н. ДНР и ЛНР является "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".

В связи с этим, сказал премьер, "наша страна приняла решение ввести санкции", которые предусматривают, в частности, прекращение выдачи виз представителям т.н. ДНР и ЛНР и замораживание их капиталов, запрет на экспортно-импортные отношения с этими самопровозглашенными республиками, а также на размещение и операции с новым суверенным долгом российского правительства.

"В дальнейшем мы примем решение о деталях этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры", - заявил премьер, отметив, что в случае ухудшения ситуации перечень мер может быть расширен.

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Как пишет Reuters, Кисида сказал, что санкции Японии также включают запрет на выпуск российских облигаций в Японии и замораживание активов некоторых россиян, а также ограничение поездок в Японию.

"Действия России очень четко наносят ущерб суверенитету Украины и противоречат международному праву. Мы еще раз критикуем эти шаги и упорно призываем Россию вернуться к дипломатическим дискуссиям", - сказал он.

"Ситуация остается достаточно напряженной, и мы будем продолжать внимательно следить за ней", – сообщил он.

Детали санкций будут проработаны и объявлены в ближайшие дни, добавил он.

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Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании Россией "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР". Он также официально направил в ОРДЛО войска РФ. По сообщениям пользователей соцсетей, российские войска вечером 21 февраля вошли на оккупированный Донбасс.

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации Климова, "ЛНР" и "ДНР" Россия признает "в фактических границах".

Впоследствии появилась реакция европейских стран на признание "ЛНР" и "ДНР". В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков - для Украины.