За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 22 февраля в Украине:
зафиксированы 25 062 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2427, медработников - 665);
62 935 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 16 844 человека, вторую дозу – 27 071 человек, дополнительную дозу получили 598 человек, бустерную дозу – 18 422 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 3140 человек;
летальных случаев – 297;
выздоровели - 37 432 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 4 783 835 человек;
выздоровели - 4 023 033 человека;
летальных случаев – 105 229;
проведено ПЦР-тестирований - 19 477 406.
С начала вакцинальной кампании привиты 15 712 650 человек, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, получили две дозы – 15 175 097 человек, получили дополнительную дозу – 27 458 человек, бустерную дозу – 701 836 человек. Всего проведено 31 617 039 прививок", - рассказали в Минздраве.