Новости

Миссия МВФ начинает работу в Украине

4 67618
Миссия МВФ начинает работу в Украине
Миссия Международного валютного фонда начинает обсуждение программы с украинскими властями на фоне российского кризиса.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой программы МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС одобрил предоставление 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

По результатам второго просмотра ожидается получение третьего транша в размере 700 млн долларов по программе stand-by.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Small Jerboa
    А антикоррупционный прокурор так до сих пор и не назначен!
  • Василь Довганенко 7230397a
    А можливо в таких умовах не кредити , а допомога?
  • Гыг с Вами
    бо в польщі був уряд народної єдності,протикомуняцкий...
    в нас теж нарітної єдності,"за халяву"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости