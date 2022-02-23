Кулеба обсудил с Блинкеном военную помощь Украине: Речь идет о программе, похожей на ленд-лиз
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил вопрос предоставления дополнительной военной помощи нашей стране. В частности, речь шла о ленд-лизе для Украины.
Об этом сообщил Кулеба во время брифинга по итогам встречи с Блинкеном, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы провели переговоры с Блинкеном по поводу мер, которые нужно принять, чтобы повысить нашу обороноспособность. Речь идет о программе, похожей на ленд-лиз, которая поможет повысить уровень нашей устойчивости и увеличит возможность защищать себя", - заявил Кулеба.